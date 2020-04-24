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Muş'ta koronavirüs tedbirleri

Muş'ta İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında İstasyon Caddesi'nin araç ve yaya trafiğine kısıtlanması kararı uygulanmaya başlandı.

24.04.2020 23:47 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:49
Muş'ta İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında İstasyon Caddesi'nin araç ve yaya trafiğine kısıtlanması kararı uygulanmaya başlandı.
Saat 21: 00'da başlayan uygulama kapsamında polis ekipleri caddeyi giriş ve ve çıkışlara kapattı.
Vatandaşları salgına karşı uyaran ekipler, araç ve yayaların caddeyi kullanmamalarını istedi.
Muş Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kentteki Atatürk Bulvarının (İstasyon Caddesi) ramazan ayı boyunca 21.00 - 05.00 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatıldığını duyurmuştu. Muş’ta koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Muş, Güncel , Haber
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