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Muş'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor

Muş Belediyesinin yeni tip koronavirüse karşı başlattığı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

24.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:22
Muş'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor
Muş Belediyesinin yeni tip koronavirüse karşı başlattığı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayan ekipler, toplu yaşam alanlarını da ilaçladı.
Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, salgına karşı vatandaşlara evden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.
Belediye olarak sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Asya, "Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Birçok ülkede ciddi hasarlar oluşturan koronavirüsün ülkemizde yayılmasının önüne geçilmesi için hükümetimiz ciddi tedbirler alıyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda ilk günden itibaren gerekli tedbirleri almaya başladık." ifadelerini kullandı.
Kamu kurumlarıyla iş birliği halinde hareket ettiklerini, vatandaşların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için çaba sarf ettiklerini aktaran Asya, şöyle konuştu:
"Ekiplerimiz kent genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Ekip sayımızı arttırdık. Toplu yaşam alanları, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri sürekli dezenfekte ediyoruz. Bununla birlikte cadde ve kaldırımların temizliğini yapıyoruz. İnsan sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için durmaksızın mücadele ediyoruz. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizin kesinlikle dışarıya çıkmamasını rica ediyoruz. Aile bireylerinin bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler : Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel

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