Muş'ta köylerin su depoları yenileniyor

Muş
'ta köylerin içme suyu depolarının bakım ve onarımı yapılıp, bazı kısımları yenileniyor.
Merkeze bağlı yaklaşık 100 su deposunun yenilenmesi için gerekli keşif çalışmaları ve planlamaları tamamlandı.
Vali İlker Gündüzöz
'ün talimatı doğrultusunda İl Özel İdaresine bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, içme suyu depolarının daha sağlıklı hale getirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Su depolarının dış cephesi, yalıtım sistemi ve fayans döşemesine kadar birçok alan yenileniyor.Gümüş
Ali Köyü'nün içme suyu deposunda gerekli tadilat ve tamiratlar bitirilip modern su deposu hazır hale getirilerek köylülerin kullanımına sunuldu.
Geriye kalan mevcut depoların tüm temizlik ve dezenfeksiyonu, tahliye borularının değişimi, alçı ve boya işlerinin yanı sıra depoların genel bakım ve çevre düzenlenmesi için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.
Vali Gündüzöz'ün konuyla ilgili valilik sitesinde yer alan açıklamasında, harabe durumunda olan depoların yenilenmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Güzdüzöz, açıklamasında şunları kaydetti:
"Muş genelinde maalesef fayansı olmayan, vana sistemleri küf pas içinde içme suyu depoları mevcuttu. Hatta kimisinin kapısı, penceresi dahi yoktu. Bu kötü manzaraları ortadan kaldırmak ve hanelere daha sağlıklı sistemlerden su ulaşmasını sağlamak için gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Muşlu hemşehrilerimiz için en iyisi ve güzeli olsun diye çalışmalarımıza devam edeceğiz."