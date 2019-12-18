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Muş'ta köylü kadınlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Muş'ta kırsalda yaşayan kadınlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:04Muş'ta köylü kadınlar, AA'nın
'ta kırsalda yaşayan kadınlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kayaşık köyünde kadınlar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Köy sakinlerinden Seher Kılıç, haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçti.
Birinaz Bilen ise haberde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi", sporda yine Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" başlıklı karesine oy verdi.
Bilen, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Duygulandım, çok güzel fotoğraflar vardı." dedi.
Oylamaya katılan muhtar Veysi Bilen de haberde "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda "İstanbul'un incisi", sporda ise "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları tercih etti.

Mustafa Yalçın, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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