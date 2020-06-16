Muş'ta koyun kırkma zamanı

Muş'ta koyun kırkma zamanıHAVALARIN ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvanları kırkma dönemi başladı.

16.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:56
Muş'ta koyun kırkma zamanı
HAVALARIN ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvanları kırkma dönemi başladı. Besicilerin, imece usulü koyun kırkması yaylalarda renkli görüntüler oluşturdu. Besici Hamit Subaşı, "Koyunlar üşümesin diye kış aylarında yünlerini uzatırız ve haziran sonlarında kırpmaya başlarız. Bu sayede hem havyanın eti güzel oluyor hem de aşırı sıcaklardan etkilenmiyor" dedi
Doğu'nun küçükbaş hayvancılıkta önde gelen illerinden biri olan Muş'ta hava sıcaklıklarının 27 dereceye ulaşmasından sonra koyun kırkma dönemi de başladı. Yeşile bürünen yaylalarda koyunlarını besiye alan köylüler, daha çok verim alabilmek için kırkıyor. Muş'un Güneyindeki Kurtik yaylasında onlarca yaylacı imece usulü koyunların tüylerini kesiyor. Besicilerden Hamit Subaşı, havaların ısınmasıyla birlikte koyun kırkma döneminin de başladığını belirterek, "Koyunlar üşümesin diye kış aylarında yünlerini uzatırız ve haziran sonlarında kırpmaya başlarız. Bu sayede hem havyanın eti güzel oluyor hem de aşırı sıcaklardan etkilenmiyor. Yünlerinden kurtulan hayvanların gelişmesi daha iyi oluyor, kilo alıyor" diye konuştu.
Yaylalarda koyunların kırkılmasıyla elde edilen yünlerin temizlendikten sonra döşek, yorgan ve yastık yapımında kullanıldığını belirten Subaşı, ihtiyaç fazlasını da sattıklarını bildirdi. Eski makaslarla, imece usulü 7-8 kişinin günde ortalama 250 koyun kırktığını ifade eden Subaşı, "Bölgemizde çok sayıda koyun olduğu için hayvan sahipleri olarak bir birimize yardım ediyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMANI:
-Koyunlardan detaylar
-İmece usulü koyun kırkmalardan detaylar
-Kırkılan yünlerden detaylar
-Röportaj
Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)
Muş’ta koyun kırkma zamanı

Kaynak: DHA

Etiketler: Subaşı, Muş, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Virüs Anadolu’ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan’la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
FETÖ’cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu Haber
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Haber
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Haber
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42’ye yükseldi Haber
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Arap Birliği’nden Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Haber
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Haberler››Güncel››Muş'ta koyun kırkma zamanı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:01: Ankara merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı - Haber 10:01: Etkisiz hale getirilen teröristlerin arananlar listesinde olduğu belirlendi - Haber 10:01: Kuzey Kore Ordusundan "Askerden Arındırılmış Bölgeye" dönme tehdidi - Haber 10:00: Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı - Haber 09:59: Çiftçi ikiz kardeşler, kısıtlama döneminde 3 tekerlekli çöl aracı yaptı - Haber 09:12: Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu - Haber 09:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti - Haber 08:47: Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı - Magazin 08:10: İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu - Haber