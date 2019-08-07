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Muş'ta Kurban Bayramı öncesi 300 çocuğu sevindirdiler

Muş'ta Kurban Bayramı öncesi 300 çocuğu sevindirdilerMuş Umut Kervanı, Kurban Bayramı öncesi 300 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğu güldürdü.

07.08.2019 09:53
Muş'ta Kurban Bayramı öncesi 300 çocuğu sevindirdiler
Muş'ta Kurban Bayramı öncesi 300 çocuğu sevindirdiler
Muş Umut Kervanı, Kurban Bayramı öncesi 300 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğu güldürdü. Evlerinden aileleriyle birlikte alınan çocuklar, anlaşmalı mağazadan gönüllerince bayram alışverişi yaptı.
Muş'ta 2009 yılından beri faaliyetini sürdüren Umut Kervanı, 5 yıldan beri Kurban Bayramı öncesi yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eli uzatıyor. Çocuklara bayramlık kıyafet alan Umut Kervanı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de isimleri belirlenen yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları araçlarla aileleriyle birlikte evlerinden aldırdı. Anlaşmalı mağazaya getirilen çocuklar, kendilerine ayrılan 140 lira ile gönüllerince bayram alışverişi yaptı. Çocuklar, mağazadan bayramlık kıyafetlerini aldıktan sonra büyük bir mutlulukla evlerinin yolunu tuttu.
Umut Kervanı Muş Şubesi Yardım Komisyonu Başkanı Bülent Balkaya, Son beş yıldır, Kurban Bayramlarında bir gelenek oluşturduk. Fakir, kimsesiz, mağdur çocukları topluyoruz. Bu Kurban Bayramı öncesinde 300 tane çocuğumuzu alışveriş yapmaları için mağazaya getirdik. Biz kendimiz çocukları giydirmeyeceğiz. Çocuklar kendi isteklerini, kendileri aldı. Her çocuk 140 TL'lik alışveriş yaptıö diye konuştu.
Balkaya, Bugün çocuklar burada gülüyor, dünya gülüyor. Onlar güldükçe, bizler gülüyoruz. İnşallah çocukların mutluluğu, hepimize aşina olacaktırö dedi.
Kurban Bayramı vesilesiyle et dağıtımında da bulunacaklarını belirten Balkaya, bu tür yardımların kesintisiz olarak devam edeceğini söyledi.
Bayramlık ihtiyaçlarını gideren çocuklar ise, mutluluklarını Umut Kervanı yöneticilerine teşekkür ederek gösterdi.

Kurban Bayramı, Muş, Güncel

Kaynak: DHA

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