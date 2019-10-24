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Muş'ta lahana hasadı başladı

Muş'ta 3 bin dekar alanda yetiştirilen lahanaların hasadına başlandı.

24.10.2019 16:40Muş'ta lahana hasadı başladı
Muş'ta 3 bin dekar alanda yetiştirilen lahanaların hasadına başlandı.
Kentte yetiştirilen ve vatandaşın geçim kaynağı olan lahanalar, kentin yanı sıra çevre illere gönderiliyor.
Bağlar Mahallesi'nde lahana üreticiliği yapan Celal Baran, yaptığı açıklamada, 20 dönüm alana lahana ektiğini söyledi.
Tarladan 80 ton ürün beklediğini belirten Baran, "Lahanaları, Erzurum, Ağrı, Hakkari, Bitlis, Van, Bingöl ve Diyarbakır illerine gönderiyoruz. İlk hasadımızı yaptık. Lahanaları istediğimiz fiyata satamıyoruz. Geçim kaynağımız bu." diye konuştu.
Lahana tarlasında çalışan Yaşar Çanga ise "Günde 3-4 kamyon lahana yüklüyoruz. Burası bizim ekmek kapımız. Burada çalışarak ailemize bakıyoruz." dedi.

Bağlar Mahallesi, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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