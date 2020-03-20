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Muş'ta mart karı 35 köy yolunu ulaşıma kapattı

Muş'ta mart karı 35 köy yolunu ulaşıma kapattıMUŞ'ta etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.

20.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:58
Muş 'ta mart karı 35 köy yolunu ulaşıma kapattı
MUŞ'ta etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kentte 35 köy yolunu ulaşıma kapatan kar yağışı, şehir merkezindeki sürücülere ise zor anlar yaşattı.
Baharı bekleyen Muş, Mart'ıh 20'sinde kar sürprizi yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentte etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kentte önceki güne kadar bahar havası etkili olurken, bir günde kış tekrar yüzünü gösterdi. Lapa lapa kar yağışı 35 köy yolunu ulaşıma kapatırken, şehir merkezinde sürücülere ise zor anlar yaşattı. Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kapalı köy yollarında yol açma çalışması başlatırken, Muş Belediyesi ekipleri de karla mücadele noktasında harekete geçti. Muş’ta mart karı 35 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kaynak: DHA

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Muş'ta mart karı 35 köy yolunu ulaşıma kapattı
Etiketler : Muş, Güncel

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