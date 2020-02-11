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Muş'ta Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası açıldı

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığınca yapımı tamamlanan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasının açılışı yapıldı.

11.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:02Muş'ta Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası açıldı
'ta İl Komutanlığınca yapımı tamamlanan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasının açılışı yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törene Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, vali yardımcıları, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Temiz, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve askeri erkan katıldı.
Hizmet binası, dua edilmesi ve kurbanların kesilmesinin ardından hizmete açıldı.
Gündüzöz ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri binayı gezerek, bilgi aldı.

Jandarma, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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