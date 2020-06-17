Muş'ta mesire alanında yılanların çiftleşmesini görüntülediler

Muş'ta mesire alanında yılanların çiftleşmesini görüntüledilerMUŞ Mercimekkale Barajı mesire alanında vatandaşlar, çiftleşen yılanları görüntüledi.

17.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:07
Muş'ta mesire alanında yılanların çiftleşmesini görüntülediler
MUŞ Mercimekkale Barajı mesire alanında vatandaşlar, çiftleşen yılanları görüntüledi.
Muş'a 22 kilometre mesafede bulunan Mercimekkale Barajı piknik ve mesire alanına giden vatandaşlar, bölgede siyah yılan olarak bilinen ve boyları 1 metreden uzun olduğu belirlenen 2 yılanın çiftleşmesine şahit oldu. Çevrelerinde olanlardan etkilenmeden çiftleşmelerini sürdüren yılanları görüntüleyen vatandaşlar, saldırmalarından korkarak belirli bir mesafede izlemeye çalıştı. Muş’ta mesire alanında yılanların çiftleşmesini görüntülediler

Kaynak: DHA

Etiketler: Muş, Güncel, Haber

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