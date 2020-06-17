Muş'ta mesire alanında yılanların çiftleşmesini görüntülediler
Muş'ta mesire alanında yılanların çiftleşmesini görüntüledilerMUŞ Mercimekkale Barajı mesire alanında vatandaşlar, çiftleşen yılanları görüntüledi.
17.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:07
MUŞ Mercimekkale Barajı mesire alanında vatandaşlar, çiftleşen yılanları görüntüledi.
Muş'a 22 kilometre mesafede bulunan Mercimekkale Barajı piknik ve mesire alanına giden vatandaşlar, bölgede siyah yılan olarak bilinen ve boyları 1 metreden uzun olduğu belirlenen 2 yılanın çiftleşmesine şahit oldu. Çevrelerinde olanlardan etkilenmeden çiftleşmelerini sürdüren yılanları görüntüleyen vatandaşlar, saldırmalarından korkarak belirli bir mesafede izlemeye çalıştı.
Kaynak: DHA