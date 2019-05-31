Muş'ta mezarlıklarda bayram temizliği

Muş
'ta Ramazan Bayramı
öncesi mezarlıklarda temizlik yapıldı.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Taşo, Kele, Muratpaşa
mezarlıklarında biriken çöpleri temizledi.
Belediye Başkanı Feyat Asya
, yaptığı açıklamada, baharla birlikte şehrin her tarafında ayrı bir çalışma başlattıklarını söyledi.
Manevi alanlarda temizlik operasyonu başlattıklarını ifade eden Asya, "En sık ziyaret ettiğimiz yerlerin başında mezarlıklarımız geliyor. Mezarlıklarımıza önem veriyoruz. Mezarlıklar her birimizin ortak alanı ve değeridir." dedi.
Kaynak: AA
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