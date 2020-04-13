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Muş'ta Millet Bahçesi inşa sürecine başlandı

Muş Valiliğinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentte Millet Bahçesi'nin inşa sürecine başlandığı bildirildi.

13.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:40
Muş'ta Millet Bahçesi inşa sürecine başlandı
Muş Valiliğinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentte Millet Bahçesi'nin inşa sürecine başlandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Muş'ta bazı spor tesislerinin bulunduğu alanın Millet Bahçesi olarak ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gençlik ve Spor Bakanlığınca mevcut spor tesislerimizin yenilenmesi adına 7 bin kişilik yeni stadyum ve sentetik yüzeyli atletizm pisti tesislerinin yapımına başlandı. 2020 yılı ekim ayında tesislerin tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca Muş'ta amatör futbol müsabakalarının oynanacağı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı için de gerekli hazırlıklar yapılmış olup kısa süre içerisinde futbol sahası hazır hale getirilecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: Millet Bahçeleri, Futbol, Muş, Güncel
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