Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Muş'ta nisan ortasında karla mücadele devam ediyor

Muş'ta karla mücadele ekipleri, nisan ortasında kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı civarındaki köyler için alternatif yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

15.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:44
Muş'ta nisan ortasında karla mücadele devam ediyor
Muş 'ta karla mücadele ekipleri, nisan ortasında kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı civarındaki köyler için alternatif yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yüksek kesimlerde kar mesaisinin sürdüğü Muş'ta, İl Özel İdaresine bağlı ekipler, merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisindeki alternatif bölümünü açmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 metreye kadar çıktığı 22 kilometrelik yolda 3 iş makinesiyle çalışan ekipler, günde 400 metre ilerleyebiliyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge halkına daha iyi ulaşım imkanı sunmak için nisan ayında da karla mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.
Yentür, "Buralar fırtına ve tipi nedeniyle karın biriktiği yerler. Kurtik Dağı, kışın geçit verilebilen bir yer değil. İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Şubesi ekipleri bir haftadan bu yana bölgede çalışma yürütüyor. 3-4 gün içinde Üçevler köyüne ulaşımı sağlamış olacağız." diye konuştu.
İş makinesi operatörü Celal Tümer ise, "3 iş makinesi ile kar kütlelerini yoldan temizliyoruz. Batı da deniz sezonu başlarken biz halen karla mücadele ediyoruz. Günde sadece 300-400 metre ilerleyebiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çavuştepe, Muş, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Burcunuz bugün ne söylüyor? Haberler
Burcunuz bugün ne söylüyor?
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
Haberler ›› Güncel ››Muş'ta nisan ortasında karla mücadele devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:48: Birecik'te 5 bin aileye gıda yardımı - Haber 11:48: AYM'den "OHAL döneminde FETÖ tutuklusunun avukatıyla görüşmesinin kayda alınması ihlal değil" kararı - Haber 11:48: Yeni doğmuş köpek yavrularına evinde "bebek" gibi bakıyor - Haber 11:48: Hindistan'da göçmen işçiler, karantina merkezlerinden kaçıyor - Haber 11:47: Evde sıkılınca muhabbet kuşu istedi - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler