Muş'ta okullar dezenfekte ediliyor
Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okullar dezenfekte ediliyor.
18.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:20
Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okullar dezenfekte ediliyor.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Enver Kıvanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 714 okul, Halk Eğitim Merkezleri, Akşam Sanat Okulları, Öğretmenevi Müdürlüğü ve çalışma ofislerinde eş zamanlı dezenfekte çalışması başlatıklarını söyledi.
Çalışmaları periyodik aralıklarla sürdüreceklerini belirten Kıvanç, "22 ekip kurduk. Her ekibimizde 4 personelimiz bulunuyor. Ekiplerimizle okul ve kurumlarımızda dezenfekte faaliyetlerini sürdüreceğiz." diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Enver Kıvanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 714 okul, Halk Eğitim Merkezleri, Akşam Sanat Okulları, Öğretmenevi Müdürlüğü ve çalışma ofislerinde eş zamanlı dezenfekte çalışması başlatıklarını söyledi.
Çalışmaları periyodik aralıklarla sürdüreceklerini belirten Kıvanç, "22 ekip kurduk. Her ekibimizde 4 personelimiz bulunuyor. Ekiplerimizle okul ve kurumlarımızda dezenfekte faaliyetlerini sürdüreceğiz." diye konuştu.
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Kaynak: AA
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