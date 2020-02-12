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Muş'ta okullar yarın tatil

MUŞ'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

12.02.2020 18:53 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:53Muş'ta okullar yarın tatil
MUŞ'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle: "Muş'ta aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedenleriyle; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü İl genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."


- Maral

Muş Valiliği, Muş, Güncel

Kaynak: DHA

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