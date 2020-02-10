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Muş'ta, okullara soğuk tatili

MUŞ'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde okullar, yarın için tatil edildi.

10.02.2020 21:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:25Muş'ta, okullara soğuk tatili

MUŞ'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde okullar, yarın için tatil edildi.

Valiliği tarafından yapılan açıklamada Muş il ve ilçe merkezleri hariç okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi ve tipi nedenleriyle; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 11 Şubat 2020 Salı günü Muş İl merkezine bağlı köylerde (il merkezi hariç), İlçesine bağlı köylerde (Bulanık merkez hariç), Malazgirt İlçesine bağlı köylerde (Malazgirt merkez hariç), Varto İlçe Merkezi ve bağlı köylerde, Korkut İlçesi taşımalı eğitim yapan köylerde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca bahse konu ilçe ve köylerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Şubat 2020 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."



Muş Valiliği, Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: DHA

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