Haberler » Güncel » Muş'ta ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene uyarısı - Haber

Muş'ta ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene uyarısı

Muş'ta Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik kontrollerinin yapılması konusunda vatandaşları uyardı.

08.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:02Muş'ta ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene uyarısı
'ta Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik kontrollerinin yapılması konusunda vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Ölçüler ve Ayar Kanununa göre ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulmasının zorunlu olduğu, damga süreleri dolan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması gerektiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Damga süresini doldurmuş su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri iki yıllık damga süresini doldurmuş tartım kapasitesi 2 bin kilogram kadar okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ve I. ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, takograflar ile üç yıllık süresi dolmuş taksimetreler için yetkili muayene servislerine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır."

Muş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:00  İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haber
18:59  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BULGARİSTAN BAŞBAKANINI KABUL ETTİ - Haber
18:58  Kütahya polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü - Haber
18:58  İzmirli taksicilerden araçlara takılacak tabletler için 'firma' tepkisi-2 - Haber
18:58  Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı... - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
8.01.2020 19:02:05