Muş'ta ortak kullanım alanları dezenfekte edildi
Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
15.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:21
Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Koronavirüse karşı üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksek okulları ile sosyal, kültürel ve spor tesislerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı.
MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevad Selam, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüse karşı üniversitedeki bina ve tesislerin, özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte edildiğini söyledi.
Üniversitede koronavirüsle ilgili bilgilendirme etkinlikleri düzenlendiklerini belirten Selam, "Virüse karşı tüm birimlerimizde dezenfeksiyon çalışmaları başladı. Özel kıyafetli ekipler tarafından üniversitenin bütün ortak kullanım alanları dezenfekte edildi ve ilaçlandı. Millet olarak bu süreci sükunetle atlatmamız gerekiyor." dedi.
Üniversiteden yapılan açıklamada da koronavirüsle mücadele sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerinin mağduriyetlere yol açmayacak şekilde planlanması ve çalışmaların kamuoyu ile zamanında paylaşılması amacıyla rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın başkanlığında akademik ve idari personelden oluşan 14 kişilik bir komisyonun kurulduğu belirtildi.
Öğrencilerin bu süreçte mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı vurgulanan açıklamada, "Öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçleri ve alınan önlemlerle ilgili tüm bilgilendirmeler, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Yüksek Öğretim Kurumunun yaptığı açıklamalar doğrultusunda sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." denildi.
Bulanık'ta ortak kullanım alanları ilaçlandı
Bulanık ilçesinde de belediye ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.
Ekipler toplu taşıma araçları, duraklar, parklar, caddeler gibi, vatandaşların sık kullandığı alanların yanı sıra ilçeye giriş yapan araçları kontrol noktalarında ilaçladı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, önlemler kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanlarında ilaçlama yaptıklarını belirterek, bu çalışmaların düzenli olarak tekrarlanacağını belirtti.
Koronavirüse karşı üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksek okulları ile sosyal, kültürel ve spor tesislerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı.
MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevad Selam, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüse karşı üniversitedeki bina ve tesislerin, özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte edildiğini söyledi.
Üniversitede koronavirüsle ilgili bilgilendirme etkinlikleri düzenlendiklerini belirten Selam, "Virüse karşı tüm birimlerimizde dezenfeksiyon çalışmaları başladı. Özel kıyafetli ekipler tarafından üniversitenin bütün ortak kullanım alanları dezenfekte edildi ve ilaçlandı. Millet olarak bu süreci sükunetle atlatmamız gerekiyor." dedi.
Üniversiteden yapılan açıklamada da koronavirüsle mücadele sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerinin mağduriyetlere yol açmayacak şekilde planlanması ve çalışmaların kamuoyu ile zamanında paylaşılması amacıyla rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın başkanlığında akademik ve idari personelden oluşan 14 kişilik bir komisyonun kurulduğu belirtildi.
Öğrencilerin bu süreçte mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı vurgulanan açıklamada, "Öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçleri ve alınan önlemlerle ilgili tüm bilgilendirmeler, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Yüksek Öğretim Kurumunun yaptığı açıklamalar doğrultusunda sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." denildi.
Bulanık'ta ortak kullanım alanları ilaçlandı
Bulanık ilçesinde de belediye ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.
Ekipler toplu taşıma araçları, duraklar, parklar, caddeler gibi, vatandaşların sık kullandığı alanların yanı sıra ilçeye giriş yapan araçları kontrol noktalarında ilaçladı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, önlemler kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanlarında ilaçlama yaptıklarını belirterek, bu çalışmaların düzenli olarak tekrarlanacağını belirtti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Rektör, Muş, Güncel
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