Muş'ta Otizmli Çocuklar Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

11 Aralık 2018 Salı 14:49



11 Aralık 2018 Salı 14:49

Muş'ta otizmli çocuklar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Muş Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu'ndaki otizmli çocuklar, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.Otizmli Hamza Sayılgan, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk bayrağı", yaşam kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Perşembe Yaylası", Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" ve Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.Sınıf öğretmeninin yardımıyla oy kullanan Sayılgan, "Anadolu Ajansı fotoğraflarını çok beğendim. Fotoğraflar çok güzeldi." dedi.Otizmli Muhammed Seyit Çelik ise tercihlerini haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk bayrağı", yaşam kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karada giden gemi" spor kategorisinde Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" ve Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.Özel ağitim alanı sınıf öğretmeni Ecem Akbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Otizmli öğrencilerimiz AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' yarışmasında oy kullandılar. Fotoğrafları çok beğendiler. Böyle bir imkanı bize sunan Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz." dedi.