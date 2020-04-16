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Muş'ta ovalarda bahar, yükseklerde kış hüküm sürüyor

MUŞ ovasındaki köylerde, sıcaklığın artmasıyla bahar havası yaşanırken, güneyinde bulunan, 2 bin 500 rakımlı Kurtik Dağı çevresindeki köylerde ise hala kış havası etkili oluyor.

16.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:09
Muş'ta ovalarda bahar, yükseklerde kış hüküm sürüyor

MUŞ ovasındaki köylerde, sıcaklığın artmasıyla bahar havası yaşanırken, güneyinde bulunan, 2 bin 500 rakımlı Kurtik Dağı çevresindeki köylerde ise hala kış havası etkili oluyor.

Nisan ayı devam ederken, Muş 'un ova köylerinde çiftçiler, tarlalarda ekime ve hayvanları meralara çıkarmaya başladı. Kurtik Dağı bölgesindeki köylerde ise hala kıştan kalma günler yaşanıyor. Üçevler köyünde yaşayanlar, kasım ayından beri bölgelerinin kar altında olduğunu belirtti. Ova köylerinde çiftçiler, ekinleriyle ilgilenmeye başlarken, Üçevlerliler ise kendi köylerinde 20 santim kar olduğunu söyledi. Köylerine hala bahar gelmediğini belirten Hamdi Subaşı, "6 aydan beri köyümüz kar altında. Köyümüzde rakımdan dolayı kar henüz erimedi. Ova köylerinde hayvan sahipleri hayvanlarını meralarda otlatırken, biz hayvanlarımıza kar üzerinde yem veriyoruz. Yemlerimiz tükenmek üzere. Bir an önce bize de bahar gelsin, istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Muş, Güncel
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