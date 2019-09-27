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Muş'ta patates hasadına başlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 700 dekar alanda üretilen patateslerin hasadına başlandı.

27.09.2019 14:10Muş'ta patates hasadına başlandı
Muş'un Bulanık ilçesinde 700 dekar alanda üretilen patateslerin hasadına başlandı.
İlçenin Kırkgöze köyünde çiftçiler, ekimi yapılan tohumluk patatesin hasadı için çalışmalara başladı.
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Samet Aşkın da patates hasadını yapan çiftçileri ziyaret etti.
Aşkın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, patates üretiminde iyi verim beklediklerini söyledi.
Bu yıl 5 bin tona yakın patates elde etmeyi hedeflediklerini anlatan Aşkın, "Patates yöremizde iyi bir gelir kaynağı oldu. İlk kez bu kadar geniş bir alanda üretim yapılıyor. Bu yıl iyi verim bekliyoruz." dedi.
Üretici Rasim Altıntaş da "Verim beklediğimizin üstünde. Oldukça iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı

Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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