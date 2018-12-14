Muş'ta Pkk/kck Operasyonu: 10 Gözaltı

14 Aralık 2018 Cuma 11:20



14 Aralık 2018 Cuma 11:20

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü işbirlikçilerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü işbirlikçilerinin ve faaliyetlerinin tespiti maksadıyla 12 Aralık günü Malazgirt ilçesinde Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu 2018-407 Operasyonu'nun icra edildiği belirtildi. Operasyonda 11 şüpheli şahsa ait toplam 9 ev ve eklentilerinde arama yapılırken, 10 işbirlikçi şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 4 tabanca şarjörü, 57 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. - MUŞ