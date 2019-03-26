26 Mart 2019, 18:50
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Muş'ta PKK Operasyonu 31 Gözaltı

Muş'ta PKK operasyonu 31 gözaltıMuş'ta, jandarma ekiplerince terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 31 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta PKK operasyonu 31 gözaltı

Muş'ta, jandarma ekiplerince terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 31 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. Operasyonlarda, 31 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, Varto ve Bulanık ilçelerinde PKKKCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 15 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Korkut ve Merkez ilçelerinde, PKKKCK terör örgütü mensubu 2 şahıs ise yakalanmıştır. Bulanık, Hasköy, Korkut ve merkez ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 14 şahıs da yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır denildi. Muş, Güncel
Kaynak: DHA