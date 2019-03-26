Muş
'ta PKK
operasyonu 31 gözaltı
Muş'ta, jandarma ekiplerince terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 31 kişi gözaltına alındı. Muş Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. Operasyonlarda, 31 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, Varto
ve Bulanık
ilçelerinde PKKKCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 15 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Korkut
ve Merkez
ilçelerinde, PKKKCK terör örgütü mensubu 2 şahıs ise yakalanmıştır. Bulanık, Hasköy
, Korkut ve merkez ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 14 şahıs da yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır denildi.
Muş, Güncel
Kaynak: DHA