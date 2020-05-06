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Muş'ta plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, taburcu oldu

Muş'ta plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, taburcu olduMUŞ Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde ilk kez 'immün plazma' nakli uygulanan hasta taburcu edildi.

06.05.2020 21:39 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:42
Muş'ta plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, taburcu oldu
MUŞ Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde ilk kez 'immün plazma' nakli uygulanan hasta taburcu edildi. Plazma nakliyle iyileşen Veli Karabulut (40), kendisinin de immün plazma bağışlayacağını söyledi.
Merkeze bağlı Sungu beldesinde rahatsızlanan Abidin Karabulut, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan Karabulut, sağlık durumu da ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Karabulut'a, immün plazma nakli yapıldı.
Muş'ta plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta olan Karabulut'a yapılan son koronavirüs testi negatif çıktı. Hastalığı yendiği belirlenen Karabulut, 11 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi.
Karabulut'a uygulanan tedaviyle ilgili bilgi veren Muş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Cihan Büyüksütçü, "Hastamız bize gelmeden önce ciddi nefes darlığı, ateş ve öksürüğüyle birlikte kliniği seyretmekteydi. Biz güncel tedavileri uyguladık ama yedinci gününde tedavilerin bir üst basamağa çıkması gerektiğini öngörerekten hastanemizin tedavi takip biriminin koordinasyonuyla birlikte hastada plazma tedavisi uygun olabileceğini, hastanın fayda görebileceğine inandık ve nitekim üç gün önce hastaya tedavi verdikten sonra hızlı bir iyileşme gördükö dedi.
Plazma nakli uyguladıkları 4 hastadan birini taburcu etmeyi başardıklarını söyleyen Büyüksükcü, iyileşen hastaların plazma bağışında bulunmalarını istedi. Büyüksütçü, 'Burada en önemli nokta iyileşmesini tamamlayan hastaların 14 gün geçtikten sonra benzer şekilde diğer hastaların tedavisine yardımcı olabilmek amacıyla onları plazma bağışına yönlendirmeyi de bekliyoruz. Bu konuda uygun hastaların, kimin plazma donör olabileceğine kanaat getirip, gerekli yerlere yönlendiriyoruz. Bundan sonrada benzer tedavilere devam edeceğizö diye konuştu.
Tedavisi sonucunda yeniden sağlığına kavuşarak alkışlar arasında taburcu olan Veli Karabulut ise, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, kendisinin ihtiyaç duyulduğu halde bağışçı olabileceğini ifade etti.
GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ
-Yoğun bakımdan detay
-Servisten detay
-Servilerden genel ve yakın detaylar
-Hastane çıkışı ve detaylar
-Hastanın çıkarılması ve alkışlanması
-Hastadan detay
-Plazma tedavisi görüp iyileşen Veli Karabulut RÖP.
-Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cihan Büyüksütçü RÖP.
Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)
Muş’ta plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Muş Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Muş, Güncel, Haber

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