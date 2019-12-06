Haberler » Güncel » Muş'ta polis ekiplerine yeni motosikletleri teslim edildi - Haber

Muş'ta polis ekiplerine yeni motosikletleri teslim edildi

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapan yunus timine yeni motosikletleri teslim edildi.

06.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:10Muş'ta polis ekiplerine yeni motosikletleri teslim edildi
'ta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapan yunus timine yeni motosikletleri teslim edildi.
Valilik binası önünde düzenlenen törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, polis ekiplerine 3 motosiklet teslim ettiklerini söyledi.
Yunus timinin suç ve suçlularla mücadele ettiğini anımsatan Gündüzöz, "İlimizin asayişinde son derece iyi bir noktadayız. Yunuslarımız ilimizin asayişinde polis ekiplerimize güç katacak." dedi.
Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve polis ekipleri katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:34 Spor kayserispor, çaykur rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haber
17:34 Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyaret - Haber
17:32 Gürcistan'da muhalefet, seçim sistemini değiştirme taleplerinde ısrarcı - Haber
17:28 Ahıska sürgününün anlatıldığı resim yarışmasının ödüllerini Cumhurbaşkanı verecek - Haber
17:28 Karadeniz mutfağı Diyarbakır'a taşındı - Haber
17:23 Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkardı: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var - Haber
16:40 Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 şerit trafiğe kapatıldı - Haber
16:38 Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Haber
15:52 Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı - Haber
15:46 İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
6.12.2019 17:36:12