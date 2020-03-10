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Muş'ta sahte dolar operasyonu

Muş'ta, parada sahtecilik yapanlara yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

10.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:38
Muş'ta sahte dolar operasyonu
Muş 'ta, parada sahtecilik yapanlara yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 8 Mart'ta parada sahtecilik yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.
Operasyonda iki şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, sahte 9 bin 700 ABD dolarının ele geçirildiği kaydedildi.
Şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı aktarılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler : 8 Mart, Muş, Güncel
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