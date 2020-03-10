Muş'ta sahte dolar operasyonu
Muş'ta, parada sahtecilik yapanlara yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
10.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:38
Muş 'ta, parada sahtecilik yapanlara yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 8 Mart'ta parada sahtecilik yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.
Operasyonda iki şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, sahte 9 bin 700 ABD dolarının ele geçirildiği kaydedildi.
Şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı aktarılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 8 Mart'ta parada sahtecilik yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.
Operasyonda iki şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, sahte 9 bin 700 ABD dolarının ele geçirildiği kaydedildi.
Şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı aktarılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Muş'ta sahte dolar operasyonu
Manşet
Haberler
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Güncel
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Güncel
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün