Muş'ta Şair ve Yazarlardan Sıra Gecesi

15 Kasım 2018 Perşembe 14:15



15 Kasım 2018 Perşembe 14:15

Muş Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Mustafa Yıldız ve üyeleri tarafından sıra gecesi düzenlendi.Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Yıldız, kaybolan değerleri yeniden hatırlayıp yaşatmak, ismi hafızalardan silinmek üzere olan üstatları yeniden hafızalara kazımak istediklerini söyledi.Etkinlik sayesinde kentteki şair ve yazarlarla tanışma fırsatı bulduklarını aktaran Yıldız, 49 Kelam Muşlu Şairler Şiir Antolojisi'sini ölümsüz bir eser olarak ile kazandırdıklarını kaydetti.Şiir ve türkülerin okunmasıyla devam eden programa Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.