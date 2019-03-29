Muş'ta Seçim Güvenliği Planı Hazırlandı

Kaynak: AA

Muş'ta seçim güvenliği planının hazırlanarak uygulamaya konulduğu bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte 951 sandıkta 237 bin 174 seçmenin oy kullanacağı belirtildi. Seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi, vatandaşların hür iradelerini hiçbir baskı ya da tesir altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi amacıyla "Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı"nın hazırlanarak uygulamaya konulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"5 bin 500 güvenlik görevlisi seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirildi. Kolluk güçlerince sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların seçim kurullarına intikalleri sırasında il ve ilçe seçim kurulları çevrelerinde, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde güvenlik tedbirleri artırıldı."Açıklamada, Valilik Seçim Koordinasyon Merkezi, kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, elektrik-enerji, iletişim, doğal gaz, sağlık, itfaiye, ulaştırma, su şebekeleri ile görevli kurum ve kuruluşların kurulan koordinasyon merkezlerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağı kaydedildi.Seçim günü bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı olacağı belirtilen açıklamada, "İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacak. Bu hususların uygulanmasında halkımızın görevli kurum ve personele gerekli desteği vermesi önem arz ediyor." ifadelerine yer verildi.