Muş'ta sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı
Muş'ta meydana gelen sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.
17.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:47
Muş 'ta meydana gelen sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.
Kentte dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak, merkeze 29 kilometre mesafedeki Yoncalıöz köyünde sele dönüştü.
Köyden geçen derenin taşması sonucu 30 evi su basarken, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.
Durumun haber verilmesi üzerine köye gelen İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekipleri, iş makineleriyle mahsur kalanları güvenli bölgeye götürdü.
Yoncalıöz Köyü Muhtarı Ramazan Balkaya, gazetecilere, dün akşamdan bu yana etkili olan yağış nedeniyle 30 hanenin ve ahırların su altında kaldığını söyledi.
Köyde büyük zararın yaşandığını belirten Balkaya, "Ahırlarda kalan hayvanları çıkardık. Vatandaşımız mağdur. Yetkililerden bize destek olmalarını istiyoruz. Evler, ahırlar, samanlar zarar gördü." ifadesini kullandı.
Evinden iş makinesi yardımıyla çıkarılanlardan Kerem Subaşı ise "Dünden bu yana yağış devam ediyor. Sel nedeniyle evde mahsur kaldık. Kepçe yardımıyla çıkardılar." dedi.
Kentte dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak, merkeze 29 kilometre mesafedeki Yoncalıöz köyünde sele dönüştü.
Köyden geçen derenin taşması sonucu 30 evi su basarken, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.
Durumun haber verilmesi üzerine köye gelen İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekipleri, iş makineleriyle mahsur kalanları güvenli bölgeye götürdü.
Yoncalıöz Köyü Muhtarı Ramazan Balkaya, gazetecilere, dün akşamdan bu yana etkili olan yağış nedeniyle 30 hanenin ve ahırların su altında kaldığını söyledi.
Köyde büyük zararın yaşandığını belirten Balkaya, "Ahırlarda kalan hayvanları çıkardık. Vatandaşımız mağdur. Yetkililerden bize destek olmalarını istiyoruz. Evler, ahırlar, samanlar zarar gördü." ifadesini kullandı.
Evinden iş makinesi yardımıyla çıkarılanlardan Kerem Subaşı ise "Dünden bu yana yağış devam ediyor. Sel nedeniyle evde mahsur kaldık. Kepçe yardımıyla çıkardılar." dedi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Muş'ta sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı
Etiketler : Devlet Su İşleri, Muş, Güncel
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