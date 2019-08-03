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MUŞ'TA SERİNLEMEK İÇİN MURAT NEHRİNE GİREN 4 ÇOCUK BOĞULDU

MUŞ'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde, imam tarafından pikniğe götürülen Kuran kursu öğrencilerinden 4'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu.

03.08.2019 17:27
MUŞ'TA SERİNLEMEK İÇİN MURAT NEHRİNE GİREN 4 ÇOCUK BOĞULDU
MUŞ'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde, imam tarafından pikniğe götürülen Kuran kursu öğrencilerinden 4'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu. Akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için köylüler seferber oldu. Olay, bugün Malazgirt'e bağlı Beşçatak köyünde meydana geldi. Köy imamı tarafından Kuran kursuna giden 40 öğrenci piknik için Murat Nehri kenarına götürüldü. Serinlemek için nehre giren çocuklardan bazıları akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan arkadaşlarını gören çocuklar yardım istedi. Bunu duyan köylüler hemen nehir kenarına koştu. Suya gire köylüler çocukları aramaya başladı. 4 çocuğun sudan cansız bedeni çıkarıldı. Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 2 çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı. Çocukların cansız bedenleri Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Muhammed Sami MARAL MUŞ, (DHA)-

Kuran-ı Kerim, Murat Nehri, Malazgirt, Güncel

Kaynak: DHA

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