Muş'ta Şiddetli Rüzgar

Muş
'ta dün geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Şiddetli rüzgar nedeniyle İstasyon Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısından kopan metal ve ahşap parçalar, yakınlardaki Fatma Aliye
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nin kapısına 7-8 metre mesafedeki yola düştü.
Bu sırada yolda kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye
ekipleri yoldaki parçaların kaldırılması için çalışma başlattı.
Muş İtfaiye Müdür Yardımcısı Fırat Göçmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ihbarların geldiğini ancak şimdiye kadar kentte önemli bir hasarın tespit edilmediğini söyledi.
11 Aralık 2018 Salı 15:24