Muş'ta Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:45



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:45

Muş'un Hasköy ilçesindeki bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Hasköy ilçesi Umurca köyünde ikamet eden bir şahsın silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "16 Kasım 2018 tarihinde şahıs takibe alınarak elinde bulunan silah ve mühimmatı satmak amacıyla kendisine ait aracı ile Muş il merkezine seyir halindeyken, durdurularak araçta yapılan arama ve müteakiben evinde yapılan aramada; 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör ve 335 adet fişek, 2 adet Browning marka tabanca, 1 adet Çek Vizor tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 47 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştur" denildi. - MUŞ