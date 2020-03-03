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Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon

Muş'ta jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

03.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:55Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon
'ta jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik 28 Şubat günü eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 86 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Yakalanan 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - MUŞ

Muş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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3.03.2020 15:26:55