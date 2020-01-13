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Muş'ta soğuk algınlığı uyarısı

Muş Devlet Hastanesinde görevli Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emir Resuloğlu, vatandaşları kış hastalıkları konusunda uyardı.

13.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:02Muş'ta soğuk algınlığı uyarısı
Devlet Hastanesinde görevli Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emir Resuloğlu, vatandaşları kış hastalıkları konusunda uyardı.
Resuloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, havaların soğumasıyla kapalı ortamlarda geçirilen sürenin arttığını, bu nedenle birçok insanda kış hastalığı şikayetlerinin başladığını belirtti.
Soğuk algınlığının en bariz belirtilerinin hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürük olduğunu aktaran Resuloğlu, bulaşıcı hastalıkların öksürme ve damlacık enfeksiyonları ile kolaylıkla bulaştığını vurguladı.
Hapşırma sırasında ellere bulaşan virüslerin başka yerlere yayılma durumunun olduğunu ifade eden Resuoğlu, şunları kaydetti:
"Hasta kişi, insanlarla yakın temastan kaçınmalı, hapşırırken ağzını bir mendille ya da kolları ile kapatmalı ve ellerini sık sık yıkamalıdır. Hasta olmayan kişiler de bu virüslerin hava yolu, yakın temas ve damlacık yolu ile bulaştığından yakın temastan kaçınılmalıdır. Su ve sabun bulunamadığı durumda el antiseptikleri ile eller ovalanarak da temizlik sağlanabilir. Kalabalık yerlerden uzak durmalı, sık sık pencereleri açarak odalar havalandırılmalı ve virüsün çıkmasına müsaade edilmelidir."
Bu hastalıkların ev, iş yeri, okul, kreş ve toplu ulaşım araçları gibi kapalı alanlarda daha kolay bulaşabildiğini dile getiren Resuloğlu, hastalığı önlemek için grip aşısı yapılması gerektiğini bildirdi.

Muş, Güncel

Kaynak: AA

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