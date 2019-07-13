13.07.2019 13:47
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Muş'ta sopalı kavga: 5 yaralı

Muş

Muş'ta iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Muş'ta iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi. Vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis, havaya ateş açarak tarafları zorla dağıtabildi.

5 kişinin yaralandığı kavgada, olay yerine çağrılan ambulanslar yaralıları Muş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. - MUŞ
Kaynak: İHA
Muratpaşa, Polis, Muş, 3. Sayfa

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