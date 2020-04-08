Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Muş'ta tahrip olan yollar onarılıyor

Muş Belediyesi havaların ısınmasıyla kışın kar ve soğuk hava nedeniyle tahrip olan yol ve kaldırımlarda onarım çalışmalarına başladı.

08.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:52
Muş'ta tahrip olan yollar onarılıyor
Muş Belediyesi havaların ısınmasıyla kışın kar ve soğuk hava nedeniyle tahrip olan yol ve kaldırımlarda onarım çalışmalarına başladı.
Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde kapsamlı onarım ve temizlik çalışması yürütüklerini söyledi.
Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin seferber olduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:
"Mart ayından itibaren kent genelinde başlattığımız temizlik çalışmalarını koronavirüs tedbirleri kapsamında daha da arttırırken kışın tahrip olan yolların onarımına da bu süreçte başladık. Yaklaşık 20 gündür ekiplerimiz il genelinde bozulan yolları ve kaldırımları onarırken diğer taraftan temizlik çalışmasını sürdürüyorlar. Yollarda meydana gelen çukurları torba asfaltla kapatıyoruz. Tabi bunları geçici olarak yapıyoruz. Asfalt plentimizi kullanmaya başlayınca geçen yıl yetiştiremediğimiz yolları asfaltlayarak halkımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Muş'ta tahrip olan yollar onarılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Esenyurt’ta doğal gaz patlamasının meydana geldiği daire harabeye döndü Haberler
Esenyurt'ta doğal gaz patlamasının meydana geldiği daire harabeye döndü
Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard’lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin’e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz

Son Dakika Güncel Haberleri

14:14: Oltu'da 300 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı - Haber 14:12: Otelin önüne kurulan dezenfeksiyon tüneline yoğun ilgi - Haber 14:12: Korona salgınını umursamayan İsveç'te hayat olağan akışında - Haber 14:12: Bağcılar'da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı - Haber 14:12: Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı - Haber 13:55: İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 13:19: Son dakika: Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor - Ekonomi 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber