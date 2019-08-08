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Muş'ta tarihi eser operasyonu

Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

08.08.2019 21:34 Muş'ta tarihi eser operasyonu
Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden K.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, Osmanlı ve Bizans dönemine ait 2 altın sikke, 2 bin 294 Bizans dönemine ait gümüş sikke, 2 bin 494 Bizans dönemine ait bronz sikke, 3 bronz heykel, 2 göz yaşı şişesi, 2 gümüş kolye, gümüş kemer, içerisinde kadın figürleri bulunan bronz çerçeve firavun figürlü 2 heykel, 3 tarihi obje, Osmanlı dönemine ait bronz küçük el tartısı ve bronz bardak ele geçirildi.
Şüpheli K.K. gözaltına alındı.

Jandarma, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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