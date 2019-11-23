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Muş'ta tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılacak

Muş'ta tarihi cami, hamam, han ve türbeler gün yüzüne çıkarılacak.

23.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:56Muş'ta tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılacak
'ta tarihi cami, hamam, han ve türbeler gün yüzüne çıkarılacak.
Belediye Başkanı Feyat , yaptığı açıklamada, tarihi yapıların korunması için "Bin Yıllık Geçmişten Bin Yıllık Geleceğe" projesini hazırladıklarını söyledi.
Proje kapsamında TOKİ ile işbirliği protokolü imzaladıklarını anlatan Asya, "Alaattin Bey Cami, Hacı Şeref Cami ve Ulu Cami ile Karasu Hamamı, Şeyh Muhammed-i Mağribi Türbesi, Müştak Baba Türbesi, Zerzemi Hazretleri Türbesi ile Yıldızlı 'ı gün yüzüne çıkarmak, bu eserlerle çevrili alanın tarihi dokusunu ortaya çıkarmak, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan ilin merkezi haline getirilmesini hedefliyoruz." dedi.
Kente değer katacak projenin ilk adımını attıklarını belirten Asya, "Kısa bir süre içerisinde uygulamaya başlayacağımız projemizle tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkararak ilimizin turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Asya, Han, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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