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Muş'ta "Tarımsal öğretimin 174. yılı" kutlandı

Programdan genel görüntüler Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ'ın açıklaması Muş'ta "Tarımsal öğretimin 174. yılı" kutlandı MUŞ (AA ) - Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından "Tarımsal öğretimin 174. yılı" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

11.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:15
Programdan genel görüntüler
Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ'ın açıklaması
'ta "Tarımsal öğretimin 174. yılı" kutlandı
MUŞ (AA ) - Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından "Tarımsal öğretimin 174. yılı" çeşitli etkinliklerle kutlandı.
MŞÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen programda, tarımın geçmişi ve geleceği ilgili olarak tarımsal faaliyetlerin önemi ele alındı.
Programın ardından gazetecilere açıklama yapan MŞÜ Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, UBF bünyesinde yürütülen çalışmalarının tarım sektörü ve Muş için çok önemli olduğunu ifade etti.
Çiftçilere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin son derece faydalı sonuçlar doğurduğunu aktaran Karadağ, "Amacımız şu anda tarım bayramında tüm paydaşlarımızla beraber olmaktır. Son dönemlerde çok güzel bir proje başlattık. Yaklaşık 46 köyde, 810 kadın çiftçimize eğitim gerçekleştirdik. Dolaysıyla bu bayramı bayram tadında hep birlikte tüm paydaşlarımızla kutlamayı düşündük." dedi.
Program, Muş genelinde kadın çiftçilere yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimlere katılan çiftçilere sertifika takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Programa Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Muş Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Fuat Özkan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan ve çok sayada kadın çiftçi katıldı.
Muş'ta

Yaşar Karadağ, Karadağ, Rektör, Muş, Güncel

Kaynak: AA


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