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Muş'ta tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Muş'ta tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

03.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:00Muş'ta tefecilik operasyonu: 2 kişi tutuklandı
'ta tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 25 Şubat'ta tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Tefecilik suçu kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. Aramalarda 1 milyon 160 bin lira değerinde 11 senet,
3 araç satış defteri, araç satış sözleşmesi,
18 banka dekontu, 9 tapu senedi ve not defteri ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklanmış, 5'i de adli makamlarca serbest bırakılmıştır."

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel

Kaynak: AA

3.03.2020 15:27:06