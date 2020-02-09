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Muş'ta, tehlikeli kar temizliği

MUŞ'ta yoğun kar yağışı etkili olurken, günde 100- 150 liraya, önlem almadan evlerin çatılarına çıkanlar, biriken karları temizliyor.

09.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:21Muş'ta, tehlikeli kar temizliği

MUŞ'ta yoğun kar yağışı etkili olurken, günde 100- 150 liraya, önlem almadan evlerin çatılarına çıkanlar, biriken karları temizliyor.

Kent merkezindeki kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği 'ta, binaların çatılarında biriken karlar için tehlikeli mesai yapılıyor. 5- 6 kişi olarak bir araya gelenler, günde 100- 150 liraya, herhangi bir önlem almadan evlerin çatılarına çıkıp, biriken karları temizliyor. Bazı kişiler, metrelerce yüksekten düşmemek için bir ucunu beline bağladığı kalın ipin diğer ucunu çatıdaki sağlam yere bağlıyor. Güvenlik önlemi almadan karlı çatılara çıkanlar, küreklerle temizlik çalışması yapıyor.



Muş, Güncel

Kaynak: DHA

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