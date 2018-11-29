Muş'ta Terör Operasyonu: 19 Gözaltı

Muş
'ta PKK/KCK terör örgütüne kurye işbirlikçiliği ve örgüt propagandası yapan 19 kişi gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. PKK/KCK terör örgütüne kurye işbirlikçilik yapan ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik il merkezi ve ilçelerde 26-27 Kasım 2018 tarihlerinde operasyon yapıldı. Toplam 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, gerekli adli işlemler başlatıldı. - MUŞ
29 Kasım 2018 Perşembe 11:00