Muş
'ta terör operasyonu: 28 gözaltı
MUŞ - Muş'ta PKK
terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütü üyesi olduğu anlaşılan toplam 28 kişi gözaltına alındı. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17 Kasım-7 Aralık
2018 tarihleri arasında silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar sonucunda ilimiz Malazgirt
, Korkut
, Bulanık
ve Varto
ilçelerinde terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 kişi ile silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık yapma suçlarından 17 kişi olmak üzere toplam 28 kişi yakalanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
Muş
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:20