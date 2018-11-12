Muş'ta Terör Operasyonu

Muş
'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta yaşam malzemeleri bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca Şenyayla bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"8 Kasım'da icra edilen operasyonda tespit edilen sığınakta dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, büyük telsiz, 12 volt 60 amperlik akü, 50 metre elektrik kablosu, 2 dolu büyük tüp ve muhtelif miktarda gıda, yaşam, sağlık ve ilaç malzemesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiş olup, adli tahkikata başlanılmıştır."
PKK,Muş
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:45