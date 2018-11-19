Muş'ta Terör Operasyonu

Muş
'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Merkez
ve Korkut
ilçesinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 9, terör örgütüne üye olmak suçundan da 2 şüpheli yakalandı.
Açıklamada ayrıca halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:15