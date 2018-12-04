Muş'ta Terör Operasyonu

04 Aralık 2018 Salı 11:23



04 Aralık 2018 Salı 11:23

Muş'un Şenyayla bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerinin tespitine yönelik Şenyayla bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Terör örgütü PKK mensuplarına karşı 29-30 Kasım'da icra edilen operasyonlarda 335 kalaşnikof mermisi, 58 tabanca mermisi, 4 kalaşnikof şarjörü,23 elektrikli fünye, güneş paneli, hücum yeleği,21 torpil, 28 çeşitli ebatlarda pil, akım düzenleyici, inverter akım çevirici, akım iletkeni kablo, akım başlığı,çoklu şarj kablosu, cep telefonu şarj aleti,cep telefonu güç kaynağı, pusulalı cetvel, hesap makinesi,ışıldak, örgütsel doküman, tüfek susturucu,tüfek monte aparatı,sığınak ve barınak yapımında kullanılan çeşitli ebatlarda 21 naylon ve branda, 12 muhtelif yaşam malzemesi, 225 kilogram muhtelif gıda maddesi ele geçirilmiştir."Açıklamada, yaşam malzemelerinin yerinde imha edildiği ve adli tahkikata başlanıldığı kaydedildi.