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Muş'ta terör operasyonu

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

29.07.2019 17:18 Muş'ta terör operasyonu
Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında 23-24 Temmuz'da "Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Erdinç Aydın 2019/198" operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda, "Yeşildal köyünün Çağlek mezrası kırsalında tespit edilen depo içerisinde, 25 bin adet 7,62 milimetre çapında AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı; 12,7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı, 900 metre elektrik kablosu, 30 blok haline getirilmiş pil,
Sony marka kompakt anten, akım sağlayıcı cihaz,
2 örgütsel doküman,
2 demir testere kolu,
21 demir testere ucu,
8 takım teröristlerin giydiği kıyafet,
8 puşi,
sırt çantası, uyku tulumu,
cüzdan,
1 litre silah bakım yağı ele geçirildiği" bildirildi.
Adli tahkikata başlanıldığı aktarılan açıklamada, terör örgütüne yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

PKK, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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