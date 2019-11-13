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Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı

Muş'ta istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 6 muhtar gözaltına alındı.

13.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:42

'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle 6 muhtar gözaltına alındı.

İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR SONUCU TESPİT EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, İl Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık eden muhtarlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

EVLERİNDEN ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bu kapsamda 6 muhtarın gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 milimetre çapında 7 tabanca mermisi, 2 bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve F serisi 1 dolar ele geçirildiği kaydedildi.

AZİM VE KARARLILIK VURGUSU YAPILDI

Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı

Jandarma, PKK, Muş, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (15)
ALİ:burası çok önemli 6 muhtardan 6 tabanca mermisi 1 dolar 2 parça bez ne operasyon ama
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BARIŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ:buna gülünür sadece 1 dolar bulunmuş 7 mermi bulunmuş ne komik bir şey ya
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1234:Asın gitsin
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FEVZİ:maaşlarını kesin.
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ADINIZI YAZIN:İDAM NE ZAMAN GELECEK ACABA. MİLLET İSTİYOR İCRAAT YOK ORTADA
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17 4
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AKILCI:O bölgede yardım ve yataklık yapanlar olmasa zaten terör barınamazdı. Bu yakalananları ve yakalanacak olanları idam etmek gerekir.
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MANTIKCI:SENiN GiBiLERi iDAM ETSEK MESELE HAL OLUR
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14 23
ADALETİN BUMU DÜNYA:SIRA MUHTARLARA MI GELDi, 10 MiLYONUN HEPSiNi TUTUKLAYIN OLSUN BiTSiN
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8 35
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DJ BORİS BREJCHA:HAİNLER ZATEN İÇİMİZDE . UZAKTA ARAYAMAYA GEREK YOK.
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MURAT:devlet kaldirsin muhtarliklari. muhtarlar gereksiz yere maas aliyor bu muhtarlar devletin ekmegini yiyip devlete hainlik edenleri asin idam bu sudu bozuklara acimayin
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