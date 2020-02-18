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Muş'ta, tipide yolda kalan araçlardaki 1'i bebek 20 kişi kurtarıldı

Muş'ta, tipide yolda kalan araçlardaki 1'i bebek 20 kişi kurtarıldıMUŞ'ta, kar yağışı ve tipi nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

18.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:27
'ta, tipide yolda kalan araçlardaki 1'i bebek 20 kişi kurtarıldı
MUŞ'ta, kar yağışı ve tipi nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezine bağlı 11 köy ve 3 mezranın bulunduğu Bostankent grup köy yolunda kalan 6 araçtaki 1'i bebek 20 kişi kurtarıldı.
Kentte dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. 81 köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Merkeze bağlı 11 köy ve 3 mezranın bulunduğu Bostankent grup köy yolunda ise 6 sürücü, araçlarıyla mahsur kaldı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 noktada 2 ile 5 saat arasında bekleyen, 6 araçtaki 1'i bebek 20 kişi kurtardı. İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı yolda zor anlar yaşadı. Ekipler, kısa sürede bölgedeki köy yollarını ulaşıma açtı.
Bebeği ve ailesi ile birlikte hastaneden köye dönerken, yolda aracıyla kalan Hasan Tuğlacı, kendilerini kurtarmaya gelen İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti. Yaklaşık 3 saat boyunca ailesi ile mahsur kaldıklarını ve ilerleyemediklerini söyleyen Tuğlacı, iş makinesiyle köye ulaşmaya çalışacaklarını belirtti.
Muş'ta, tipide yolda kalan araçlardaki 1'i bebek 20 kişi kurtarıldı

Muş, Güncel

Kaynak: DHA


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