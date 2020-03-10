Muş'ta "Toplumun Temeli Ailedir, Ailen Senin Eserindir Projesi"
Muş Müftülüğü, "Toplumun Temeli Ailedir, Ailen Senin Eserindir Projesi" kapsamında, kahvehanelerde bilgilendirme sohbetleri düzenleniyor.
10.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:46
Muş Müftülüğü, "Toplumun Temeli Ailedir, Ailen Senin Eserindir Projesi" kapsamında, kahvehanelerde bilgilendirme sohbetleri düzenleniyor.
İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu görevlilerinden imam hatip Sinan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 gönüllüyle proje kapsamında çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.
Müftülüğün başlattığı projenin amacının aile içi geçimsizliklerle yıpranmış bağları tekrar onarmak ve insanların bir nebzede olsa sıkıntılarına çözüm üretmek olduğunu anlatan Kaya, "Kahvehanelerde insanlara rehberlik yapmaya çalışıyoruz. İnsanların sıkıntılarını dinliyor, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vaize ve eğitim uzmanı hocalarımız sıkıntılı ailelere giderek birebir rehberlik yapıyor. Bu proje Türkiye'de ilk defa Muş'ta yapılıyor." diye konuştu.
İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu görevlilerinden imam hatip Sinan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 gönüllüyle proje kapsamında çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.
Müftülüğün başlattığı projenin amacının aile içi geçimsizliklerle yıpranmış bağları tekrar onarmak ve insanların bir nebzede olsa sıkıntılarına çözüm üretmek olduğunu anlatan Kaya, "Kahvehanelerde insanlara rehberlik yapmaya çalışıyoruz. İnsanların sıkıntılarını dinliyor, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vaize ve eğitim uzmanı hocalarımız sıkıntılı ailelere giderek birebir rehberlik yapıyor. Bu proje Türkiye'de ilk defa Muş'ta yapılıyor." diye konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Muş'ta "Toplumun Temeli Ailedir, Ailen Senin Eserindir Projesi"
Etiketler : Sinan Kaya, Muş, Güncel
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